¿Y dónde está la academia?

Eduardo Koppel Vintimilla

Repetidamente el excelentísimo Presidente de la República, ha llamado la atención a los ciudadanos, al respecto que debe jugar el rol de la academia en las decisiones y defensa de los intereses del país. Lamentablemente lo hace de una forma que más que buscar una respuesta académica del porqué de las cosas y la búsqueda de la verdad; lo hace de forma como si quisiera conocer la dirección y ubicación física de las instituciones de educación superior.

Para ello hay que recordarle al presidente, que lo que genera la academia es una opinión crítica que busca la verdad y para ello hace uso del aforismo académico de tesis, antítesis y síntesis; así de fácil. Lo importante para este fin es contar con información fidedigna no manipulada, ni maquillada es decir datos reales y comprobables. La verdad no sé qué espera el Presidente que le diga la academia que no le haya dicho antes, por esto refiero de donde NO está la academia:

LA ACADEMIA NO ESTÁ en la manipulación de cifras ni en el chantaje académico de que si no opinas lo mismo que yo, te intervengo o te dejo sin fondos.

LA ACADEMIA NO ESTÁ en el insulto constante a quienes piensan diferente y se expresan diferente de otros, la academia es diversidad y universalidad de pensamientos con respeto.

LA ACADEMIA NO ESTÁ buscando pretextos y ocultando información para decir que se equivocó, la academia está buscando mejorar constantemente y responder por los errores que comete y cometió, circunstancia que este gobierno no ha sabido aprovechar a su favor y por todo lo contrario se ha ensañado en humillarla, con la serie de improvisados que ha puesto a liderar procesos de los que no conocen y han desperdiciado una oportunidad de oro, ahí Señor Presidente en todas estas cosas NO está la academia.

Finalmente Señor Presidente, la academia pública y privada está esperando que ustedes, el gobierno central le cancele sus asignaciones presupuestarias que hasta ahora le deben.

Ahí está la Academia, esperando. (O)