El cemento del Sixto Durán Ballén “se está perdiendo”

Ya son algunos meses que uno de los carriles del puente Sixto Durán Ballén, que conecta Chaullbamba con la autopista y la vía vieja a Azogues, no está funcionando debido a una fisura en una de las estructuras. Con el paso del tiempo, y la nula intervención por parte de las autoridades, los daños han crecido y se han extendido.

“No recuerdo cuándo se cerró el carril pero ya desde hace algún tiempo el puente presentaba fallas. Por ejemplo, cuando llovía el agua se empozaba. También había algunas grietas. Supongo que el uso lo tiene así”, dijo Cecilia Ochoa, que utiliza a diario el puente.

Un agente de tránsito regula el paso de vehículos livianos, que además tiene la orden de restringir a los pesados por el estado del puente que todavía no ha sido intervenido. En el lugar solo hay obstáculos de cemento para prevenir a los choferes.

“Estoy inconforme porque creo que están esperando que el puente se caiga para hacer algo. Que tengan un poquito más de misericordia los encargados del puente. Nosotros para llegar al otro lado tenemos que dar la vuelta por Guangarcucho o Ucubamba. Se pierde el tiempo al hacer eso”, explicó Manuel Chicaiza, chofer.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no se ha pronunciado desde que dijo que dos vigas estaban en problemas por una sobrecarga del puente, a pesar de que este sector es muy concurrido por los habitantes del norte de nuestra ciudad.

“Si no es en el centro, es en las afueras. En todo lugar las calles están destruidas. Hasta cuándo nos van a tener así. Es una vergüenza. Si a mí me preguntaran cómo sé que estoy o llegué a Cuenca, les respondería que se fijen si las calles tienen huecos. La autopista, los puentes, los barrios, todos ellos tiene huecos, que no son pequeños”, dijo Chicaiza.

Los moradores que cruzan por el puente y los choferes que lo utilizan para movilizarse hacia el centro de Cuenca piden que se intervenga de manera urgente porque poco a poco se puede observar las estructuras y el cemento se está partiendo. (AWM) (I)