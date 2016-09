Una gitana de 23 años sería la abuela más joven del mundo

No siempre el ser abuela es señal de haber vivido varias décadas. Un testimonio de ello lo puede dar la gitana rumana Rifca Stanescu, quien desde cuando tenía 23 años ostenta el título de ser la abuela más joven del mundo. Stanescu ahora tiene 25 y se muestra muy orgullosa de su récord, ya que dice es normal que las gitanas tengan hijos tan pequeñas.

Rifca Stanescu dio a luz a su hija María a los 12 años, y esta quedó embarazada cuando tenía 11, es decir cuando su madre tenía 23.

“Estoy feliz de ser abuela, pero yo quería algo más para María y algo más para mí”, dijo Stanescu, según publicó la web del diario inglés “Daily Mail”.

SORPRENDENTE HISTORIA

Rifca cuenta que ella tenía 11 años cuando se escapó con el padre de su hija, un ahora vendedor de joyas llamado Stanescu Ionel que entonces tenía 13 años.

“Yo quería casarme con él, así que estuve de acuerdo (de escaparse). Por supuesto después de haber pasado la noche juntos no había manera de que alguien nos pueda separar. (Mis papás) Me habían comprometido a la familia de otro niño desde que tenía dos años, pero yo no quería eso”, contó Rifca. (I)