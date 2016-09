Jamás creerás bajo qué condiciones se conocieron

Victoria Beckham ha escrito una carta dirigida a su antiguo yo para el número de octubre de la revista Vogue en la que recuerda cómo conoció a su ahora marido David Beckham -padre de sus cuatro hijos- en la década de los 90, cuando ella era una estrella de la música gracias a las Spice Girls y él aún no había saltado a la fama como futbolista.

“Sí, el amor a primera vista existe. A ti te sucederá en el reservado para jugadores del Manchester United, pero vas a estar un poco borracha, así que los detalles estarán algo borrosos. Te vas a fijar en que, mientras el resto de jugadores beben apoyados en la barra del bar, David está a un lado junto a su familia. (Aún no juega en el primer equipo, tú eres todavía la más famosa). Y tiene una sonrisa preciosa. Tú también estás muy unida a tu familia, y pensarás en lo mucho que se parece a ti. Va a pedirte tu número. (Y todavía conserva el billete de avión de Londres a Mánchester en el que lo escribiste)”, reza la misiva escrita por Victoria.

La pareja pasó por el altar en 1999 y ahora forma uno de los matrimonios más sólidos de la industria del entretenimiento, además de una familia feliz junto a sus hijos Brooklyn (17), Romeo (14), Cruz (11) y Harper (5).

Por su parte, David también sostiene que lo suyo con Victoria fue amor a primera vista, aunque en su caso se enamoró de ella tras verla en el videoclip Say You’ll Be There de las Spice Girls.

“Supe en cuanto la vi que esa era la chica adecuada para mí y que iba a acabar con ella. Ella es mi idea de perfección. Sabía que si ella me aceptaba, estaríamos juntos para siempre”, aseguraba el ex futbolista al periódico The Sun. (la.eonline.com) (E)