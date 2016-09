Los 50 años de Salma Hayek

Dos fulgurantes apariciones en “Desperado” y “From Dusk Till Down”, repletas de sensualidad y erotismo, sirvieron a Salma Hayek para cautivar a Hollywood, una industria que desde entonces se ha rendido a su talento y carisma, intactos a sus 50 años, ya convertida en todo un ícono latino.

Aquella Carolina que retozaba alegre en la cama con Antonio Banderas, al igual que Satanico Pandemonium, la vampira disfrazada de exuberante bailarina, que hipnotizaba y hacía beber de sus pies a Quentin Tarantino, son las creaciones de alto voltaje con las que la mexicana irrumpió en el cine por la puerta grande, ambas con la firma de Robert Rodríguez.

“No soy una exhibicionista”, dijo la actriz, que cumple 50 años hoy, en una entrevista con la revista Allure en 2011.

“‘Desperado’ fue la primera vez que me desnudaba en el cine, así que fue muy difícil”, indicó Hayek, que reconoció que aquella escena se rodó en ocho horas, cuando el equipo de producción había planificado que en una hora habría concluido.

“Era mi primera oportunidad en una película de Hollywood y sabía que tenía que hacerla. Fue muy complicado para mí. De hecho, lloré. No quería estar desnuda frente a la cámara. No dejaba de pensar: ¿qué dirán mis padres?”, comentaba en 2012 al tabloide británico The Sun. (EFE) (E)