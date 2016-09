En el Parque Miraflores, “apestan” los baños

Un parque que no tiene espacios verdes en óptimas condiciones, un parque que no es seguro, y sobretodo un parque que no tiene baños en funcionamiento entre semana, son algunos de los comentarios que se pueden escuchar entre las personas que hacen deporte en los alrededores de la pista atlética de Miraflores, y que ayer recibió por última vez a los deportistas que participan en los Juegos Nacionales.

“En el último día de los juegos recién vienen a pintar las casas y baños abandonados. Yo quisiera que se acerquen allá. No van a resistir el olor a orina. Entre semana hay escuelas de fútbol, y los jóvenes necesitan utilizar los baños para refrescarse, pero no hay, no funcionan”, dijo Juan Gutama.

Los baños solo funcionan el sábado y domingo, días en que las familias visitan este lugar para realizar actividades lúdicas, pero de lunes a viernes, la única infraestructura que sirve está cerrada, aun cuando existe un gran número de deportistas amateurs que utilizan el parque a diario.

“También depende de la educación de la gente. Las personas deben cuidar los baños y nosotros como entrenadores de fútbol debemos cuidar el espacio verde, pero no es así. Vemos que hay un espacio que es apto para entrenar nos posicionamos en él. Nosotros debemos cuidarlos, y si el espacio está afectado, pues hay que recuperarlo”, opinó Manuel Sinchi.

En el parque de Miraflores no se conservan las áreas verdes, ya sea por el uso inadecuado o por la falta de cuidado por parte de las autoridades. Las camineras, en su mayoría, están destruidas, y en épocas de lluvia los espacios se convierten en lodazales.

“Antes el parque era más bonito. Hoy es un desastre. Entonces no es el mismo parque de Miraflores que se ve ahora. Hay personas que sufren de alcoholismo, personas que tienen problemas de drogas y que han utilizado el parque como refugio. Las autoridades y las personas debemos hacer algo para cambiar esto”, dijo Sinchi. (AWM) (I)