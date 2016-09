Belinda: relación con Giovanni dos Santos no fue amor de verdad

Belinda nunca estuvo verdaderamente enamorada de Giovani dos Santos, según lo dijo ella misma a la revista Vanity Fair.

“Solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad”, dijo la intérprete.

“Pensé que sí estaba enamorada, pero no. Todavía no me he enamorado así. Estoy muy joven y creo que he sido bastante inmadura en ese sentido. El día de mañana si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real”, apuntó la intérprete. (labotana.com) (E)