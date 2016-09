Franquicias

Martín Burbano de Lara Pérez

Una franquicia es una licencia, derecho o concesión que otorga una persona (o empresa) a otra, para que pueda explotar el producto, servicio o marca comercial que posee, a cambio del pago de una suma de dinero.

Su origen data de hace 150 años, cuando algunos hoteles en Nueva Gales del Sur, Inglaterra, se parecían en su apariencia. En Estados Unidos el ejemplo más antiguo es el del sistema de telégrafo de las compañías de ferrocarriles, siempre controladas por una sola Gran Compañía, llamada Western Unión. En Ecuador, desde hace unos 10 años se inició o se instaló la compra- venta de franquicias, pero básicamente en los negocios de servicios. Por ejemplo, venta de alimentos preparados.

Las franquicias son una de las mejores soluciones para emprender con un negocio propio, pues se trata de comprar la experiencia que tiene una empresa y hacer lo mismo, bajo un juego de reglas preestablecidas que pretenden que el negocio dure mucho tiempo, se consolide y crezca. No es cierto que quien compra una franquicia tenga el éxito asegurado, pero al comprar el Know How o conocimiento de un negocio de reconocido éxito en el medio, esto es mucho más probable.

La franquicia es la mejor manera de expandir un negocio que ya está en marcha y que ha tenido éxito. Ante la necesidad de crecer su empresa lo mejor que puede hacer es buscar otro emprendedor que quiera iniciar un negocio que ya le ofrece cierta seguridad.

En la práctica, el franquiciador pedirá una serie de requisitos que empiezan con la promesa de compra por escrito, por lo general el franquiciador pedirá un depósito de aproximadamente el 20% o 30% del valor total para comenzar a entregarle la información. El saldo, se paga previo a un acuerdo. Con esta promesa se inicia la negociación del contrato.

En Ecuador no existen leyes específicas para las franquicias, son regidas por las leyes generales de la contratación privada y por la habilidad de los abogados para que el contrato, al final, beneficie igual a las dos partes. No trate de ahorrar evitando asesorarse con profesionales. (O)