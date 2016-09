Desorden y peligro en la intersección de Las Pencas y La Verbena

Desde que se cerró la Ordóñez Lasso, varias vías que en un principio fueron pensadas como secundarias pasaron a ser principales, un claro ejemplo de ello son las calles de Las Pencas y Verbena, que cada día sirven a miles de vehículos para movilizarse hacia San Pedro o Sayausi. Sin embargo para los habitantes de Las Pencas ésto se ha vuelto un problema porque no existe un control eficaz.

“Esto está hecho un desastre. No programaron y cerraron todo simultáneamente. Hace tres años pasó lo mismo pero no fue tanto el tráfico. Ahora es peor. Al mismo tiempo que cerraron el redondel de la Eloy Alfaro también cerraron la avenida de las Américas, que es un eje, no entiendo si necesito ser ingeniero para decir que todo hicieron mal”, opinó Jeisser Vernaza.

Ha habido varias denuncias para que en la intersección que se forma entre las calles Las Pencas y Verbena se coloque un semáforo porque los vehículos son manejados a altas velocidades en un vía que solo debería permitir los cincuenta kilómetros por hora. No obstante, lo único que se ha hecho es enviar a un agente de tránsito que no es constante, y diario La Tarde lo comprobó.

“Yo he visto que en algunos casos los agentes no hacen nada. Están en parejas, un hombre y una mujer, y lo que hacen es sentarse y estar conversando, cuando se supone que cada uno debería estar haciendo su trabajo. Y si no están en la conversa, están en los celulares. Alguien debería comprobar lo que estoy diciendo”, dijo Elsa Álvarez

Mientras el agente de tránsito estuvo parado en la intersección de estas dos calles, el tráfico se reguló y hubo más cuidado por parte de los choferes, pero en el momento que éstos estuvieron libres, la desorganización y la imprudencia fue visible.

“La ciudad está destruida. Antes Cuenca era para sacárse el sombrero, pero ahora no tenemos aeropuerto, no tenemos vías en buen estado, han hecho horrores. Uno para movilizarse tiene que hacerse ochos. La gente tiene que estar preguntando para poder guiarse, y esto de la Ordóñez no se acaba nunca”, dijo Sebastián Gutiérrez. (AWM) (I)