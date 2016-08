Mediocre participación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos

Jefferson Pérez Quezada

Luego que ha terminado la participación de los deportistas en juegos de la Olimpiada Río 2016 en Brasil, me permito escribir estas líneas después de leer miles de mensajes por redes sociales de iletrados, o hasta “genios” del deporte.

Mediocre por no decir pésima la participación ecuatoriana en estos juegos de Río, pero de quién?

Y me permito responder, mía, mi participación ciudadana fue la mediocre. Será que alguien se atreve a criticar, condenar o juzgar la participación deportiva sin antes reflexionar cómo aportamos, cómo nos preparamos cada uno de nosotros? Y llegan las justificaciones es que con mis impuestos aporté….., es que se les paga súper bien……., entre otros comentarios.

Por eso pregunto, reflexiono y pido disculpas a los 38 deportistas ecuatorianos porque yo como ciudadano no me preparé con responsabilidad para estos juegos, perdón porque al igual que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabía qué día competían, en qué deporte, y lo más vergonzoso, no sé de memoria el nombre de los 38 representantes ecuatorianos en Río, aunque conozco a todos; sí pero no conozco sus historias de vida, perdón por no investigar cuántos hermanos tienen, quizá hijos, o quizá eres huérfano.

Sí, pido perdón al equipo olímpico por haber participado mediocremente como ciudadano y no haberles apoyado como se lo merecen, con lo mejor de lo mejor, mientras ustedes dieron miles de horas, miles de kilómetros durante años, muchos de nosotros nos limitamos a ver lo que sucedía en TV o a través de Internet y enseguida iniciar duras críticas, condenas, entre otras cosas.

Perdón Equipo Olimpíco porque entendí luego de terminados los juegos que la preparación no es solo de ustedes sino también de nosotros la cuidadanía, y también de los protagonistas del entorno, pues me rompió el alma escuchar a un profesional de la comunicación decir que Byron Piedra logró terminar la maratón con 2 minutos 14 segundos, me auto condeno no haber promovido o exigido mayor preparación ciudadana.

Perdón por haberme preparado mediocremente y no haber dado el tiempo ni esfuerzo para conocer más a mi Equipo Olímpico.

Por eso ésta mediocre participación mía como ciudadano, vamos a transformar mediante una ingeniería transformadora de conocimiento para que de hoy en adelante mi preparación sea igual a la de mis deportistas ecuatorianos…de primera.

Gracias Equipo Olímpico, al escucharles decir hoy inicia la preparación para la participación en Tokio 2020; yo también me comprometo a iniciar hoy mi preparación ciudadana para Tokio 2020 para apoyarlos y entenderles; para lo que seguiré

Sus nombres

Sus orígenes

Sus deportes

Sus trayectorias

Investigar y pedir a medios de comunicación su compromiso para que nos cuenten sus vidas y todo lo que se requiere para una preparación de ese nivel.

Solo así estaré a la altura de su preparación para seguir construyendo en el país una trayectoria deportiva y de logros entre todos.

La puerta para tener una participación activa y con conocimiento en los próximos Juegos Olímpicos está abierta para que todo el país se atreva a ingresar, y todos ser partícipes para construir este largo proceso para obtener más medallas para el Ecuador. (O)

Información tomada del facebook de Jefferson Pérez Quezada