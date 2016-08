Se sortearon los grupos de la Champions

El Sporting portugués, liderado por el prestigioso técnico Jorge Jesús, recibirá al hijo pródigo de su prolífica cantera, Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid y uno de los rivales de los lisboetas en la Liga de Campeones.

“¡Cristiano, serás siempre bienvenido a casa!”, celebró el Sporting en las redes sociales, nada más saber que el Real Madrid era uno de sus rivales del grupo F, formado también por el Borussia Dortmund alemán y el Legia de Varsovia.

El Sporting, que acabó segundo en la Liga portuguesa la pasada temporada, es el club en el que Cristiano Ronaldo debutó profesionalmente un 14 de agosto del 2002, en una eliminatoria de acceso a la Liga de Campeones disputada ante el Inter de Milán.

Entonces con 17 años, Ronaldo, hoy convertido en una estrella del balompié mundial con tres Balones de Oro (2008, 2013 y 2014), ingresó en el minuto 58 para reemplazar al español Toñito, un medio ofensivo canario que hizo carrera en el fútbol portugués durante casi una década.

El entrenador de aquel Sporting era el rumano László Bölöni, quien vio tremendas cualidades en aquel espigado chaval de 17 años, la mayor perla de la cantera de Alvalade junto a Luis Figo, Paulo Futre y Nani.

En la media hora que jugó el actual astro del Real Madrid no se movió el marcador y el partido concluyó 0-0.

En aquella temporada, su primera en la categoría de oro, alternó en Liga la suplencia con la titularidad (tres goles en 25 partidos), pero su calidad era obvia y, en un amistoso en el verano del 2003, el Manchester United de Alex Ferguson le contrató.

No será la primera vez que Ronaldo regresa a su “casa” con la zamarra de otro club. El 20 de septiembre del 2007 volvió al estadio José de Alvalade con los “diablos rojos”, en otra fase de grupos de ‘Champions’, y anotó el único tanto del triunfo (0-1).

Si las lesiones u otros contratiempos no lo impiden, Ronaldo volverá al césped de Alvalade para medirse a un equipo que no depende solo de la estrategia de Jorge Jesús, el técnico que hizo tres veces campeón de Portugal al Benfica en seis años. (EFE) (D)