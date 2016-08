Entrega de becas para la U. estaría a cargo del Estado

En el caso de que se apruebe la reforma para la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el Gobierno Nacional sería el encargado de la entrega de becas para las universidades cofinanciadas.

Las universidades cofinanciadas en el caso del Azuay son 4: Universidad del Azuay, Politécnica Salesiana, Católica de Cuenca y la Técnica Particular de Loja.

Javier Herrán, rector de la Universidad Politécnica, indicó que en días anteriores junto a los representantes de las otras universidades realizaron un texto con el cual la Senescyt estuvo de acuerdo, pero realizó algunos cambios que fueron aceptados y fue presentado ante la Asamblea Nacional.

“No hay cambio de montos, pero el formato sí. La universidad tenía sus propios reglamentos de cómo reparte esas becas, pero el análisis que hace el Estado es que las universidades con esa plata no daban las becas de acuerdo a las aspiraciones de la Constitución, entonces el Estado tal vez pensaba que no se cumplía y mejor dijo ‘yo doy las becas’, me parece una posición muy correcta, porque el Estado atiende al ciudadano”, comentó el rector.

En el caso de que la Asamblea apruebe la propuesta, entraría en vigencia el segundo semestre del próximo año.

Para Herrán, el Gobierno Nacional cuenta con las instituciones para verificar lo que los estudiantes argumentan al querer obtener una beca, lo que en el caso de la Politécnica le hace falta. (MAA) (I)