El lado oscuro de Simone Biles

La gimnasta estadounidense es un claro ejemplo de superación. Con 19 años, se ha convertido es una de las grandes deportistas de estos juegos Olímpicos de Río. En los quince días que ha durado la competición se ha alzado con cinco metales, cuatro oros y un bronce. Con ello, ha superado el récord de la atleta rumana Nadia Comaneci, que consiguió tres oros y un bronce en los Juegos de 1976.

Pero no es oro todo lo que reluce. La infancia de Simone Biles no fue nada fácil. Con su padre biológico no mantiene ningún tipo de relación y cuando tan sólo contaba con tres años tuvo que separarse de su madre por los problemas de ésta con el alcohol y las drogas. Fueron sus abuelos maternos, Ronald y Nellies Biles, los que decidieron adoptarla e irse a vivir con ella y su hermana pequeña, Adria, a Spring, cerca de Houston. Esto conllevó separarse de sus otros dos hermanos, Tevon y Ashley.

El deporte que la ha llevado a alzarse con 5 metales apareció en su vida cuando tenía sólo 6 años. Con 8 empezó a entrenar bajo la dirección de Aimée Boorman, que hoy sigue siendo su principal mentora. “Un día decidió que sería una gran gimnasta y desde entonces lo ha hecho todo para lograrlo”, declaró la entrenadora a The Times. (MSN) (D)