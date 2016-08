Menor que estaba desaparecida fue encontrada muerta

Tras 17 días de haber estado desaparecida, adolescente fue encontrada sin vida, el cadáver estaba en la orilla del río Yanuncay, sector Barabón. El caso es investigado por la Fiscalía y Dinased del Azuay.

Dos pescadores que acudieron al río Yanuncay, sector Barabón, se llevaron un gran susto, pues cuando se encontraban pescando en el afluente visualizaron una funda de color negro, uno de ellos por curiosidad movió la funda pensando que algunos peces podrían estar ocultos allí, cuando de pronto de la funda salió una mano, inmediatamente dieron aviso del hecho al Sistema Integrado de Seguridad (ECU911).

El ECU911, coordinó con el Cuerpo de Bomberos para que acudan al sitio, los socorristas inspeccionaron la funda y verificaron que se trataba de un cuerpo sin vida, por lo que alertaron del caso a la Policía Nacional.

Minutos después hasta la zona llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), Personal de la Unidad de Criminalística y Fiscalía, levantaron indicios, recogieron testimonios de esta manera tener datos que ayuden a determinar la causa de la muerte y posteriormente realizaron el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue llevado hasta el Centro de Investigación de Ciencias Forenses para la necropsia de ley.

Preliminarmente, conoció que el cadáver hallado en el río Yanuncay, correspondía a Anabel Estefanía Muñoz Lupercio de 13 años, menor que fue reportada como desaparecida el pasado 1 julio del 2016. Pues los uniformados hallaron una falda color azul a cuadros, una chompa azul, y una camisa negra, vestimenta similar a la que la adolescente llevaba puesta el día de su desaparición.

En horas de la tarde de ayer, el padre de la menor Anabel Muñoz, fue informado del hallazgo del cuerpo, autoridades solicitaron su presencia para que reconozca o descarte si el cuerpo era el de su hija.

El progenitor ingresó al CICF, y allí identificó plenamente que el cadáver era el de su pequeña hija.

Paúl Muñoz, hermano de la hoy occisa, comentó “mi papi recibió una llamada, acudió hasta Barabón pues habían encontrado un cadáver, luego él nos llamó a informarnos que mi hermana había sido hallada muerta, tenemos mucho dolor, no es justo que le hayan matado, ella no hacía daño a nadie, nosotros pedimos que el fallecimiento de mi hermana no se quede en la impunidad, sea investigado y se dé con los responsables de este crimen, nosotros creemos que estaba secuestrada y posteriormente fue asesinada, pido al Gobernador del Azuay que nos ayude a nosotros pasaron tantos días y hoy encontramos a mi hermanita sin vida”.

Allegados y vecinos de la hoy occisa estaban a las afueras del Centro Forense, consternados y en voz de protesta piden a las autoridades de la ciudad que se investigue plenamente este hecho el cual ha conmocionado a toda la ciudadanía. (SPB) (I)