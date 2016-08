Hay que Indignarse

Eduardo Koppel Vintimilla

La reflexión que hace el señor Presidente de la República cuando le escucho es: “hay que indignarse”; contra las infamias y los infames, al más puro estilo Benedetti, cuando se defiende la alegría como un principio; la verdad me parece justo el pedido del Presidente que uno se indigne por todos los actos que no terminan de cambiar la historia del país y demuestran claramente que son infamias, como por ejemplo:

Cómo no me va a indignar que se hayan construido aeropuertos en lugares que no funcionan las rutas de vuelo y en mi bella ciudad, la tercera en importancia del país seguimos con un aeropuerto que no funciona, cuando es causa primordial que lo haga.

Cómo no me va a indignar que los estudios del tranvía no hayan reflejado la realidad de la construcción de la obra y el ex alcalde responsable de esta obra, esté trabajando en el consulado de España recibiendo todos los beneficios del pago de mis impuestos y mis conciudadanos que se han quedado sin trabajo por este tema.

Como no me va a indignar tantos atropellos y tantas incoherencias políticas en la provincia del Azuay, como el tema vialidad, educación superior y generación de trabajo; si es donde vivo y quiero vivir siempre, pero para bien, con mejores prestaciones y calidad de vida.

Cuando el señor Presidente de la República, dijo que la provincia del Azuay es la que más ha bajado su aceptación y credibilidad, lo dijo con total preocupación y sinceridad de que algo no estaba bien; y la verdad así es, lo que no dice el Presidente o no se le ha informado es que en el Azuay estamos Indignados y con toda la razón; pues hicimos caso fidedigno de sus palabras al ver que los funcionarios que el designó para construir un mejor Azuay, fallaron, no les alcanzo la capacidad de indignarse como a nosotros, por todo lo que no hicieron y dejaron hacer para mal, por responder a intereses personales y políticos. Por ello, estoy Indignado y replicó la aseveración del Presidente: “Hay que Indignarse.” (O)