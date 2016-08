La Candidiasis Vaginal

Esta infección es la segunda causa más común de secreción vaginal en las mujeres. La mayoría de las mujeres tendrá una candidiasis vaginal en algún momento. Candida albicans es un tipo común de hongo, a menudo presente en pequeñas cantidades en la vagina, la boca, el tubo digestivo y en la piel. Por lo regular, no ocasiona enfermedad ni síntomas.

factores causan candidiasis vaginal? Generalmente el causante de esta infección es un minúsculo hongo llamado “Candida albicans”, “Cándida” u hongo levaduriforme. La presencia de una pequeña cantidad de cándida en la vagina es normal. La mayoría de las personas también tienen cándida en la boca y en el tracto intestinal bajo. Generalmente este hongo no produce síntomas. La infección se produce cuando por algún motivo la cantidad del hongo Cándida en la vagina supera la cantidad de bacterias buenas. Cuando la cantidad de cándida en la vagina es demasiada, hablamos de infección por cándida. Este tipo de infección no se considera una enfermedad de trasmisión sexual (ETS) ya que no es necesario tener relaciones sexuales para contraerla.

El equilibrio normal de la vagina se puede alterar por cualquiera de las siguientes causas:

Anticonceptivos orales.

Antibióticos.

Embarazo.

Diabetes.

Tampones con desodorante o ducha vaginal perfumada.

El uso de prendas de vestir ajustadas o sintéticas tales como nylon, spandex o licra. Al transpirar, este tipo de telas produce demasiado calor y humedad. El hongo Cándida prolifera en los lugares cálidos y húmedos. Es aconsejable utilizar ropa de algodón holgada.

Infección de VIH.

Tener muchas infecciones vaginales por cándida puede ser un signo de otros problemas de salud.

Otras infecciones y flujos vaginales se pueden confundir con una candidiasis vaginal.

Los signos y síntomas?