Unida Educativa Cuenca, formando profesionales para un futuro

Hace 25 años se fundó la Unidad Educativa de Belleza Cuenca, viendo la necesidad que tenia la ciudad de formar estudiantes profesionales, tanto en la rama de belleza como de cosmetología, misma que se abrió hace aproximadamente 7 años.

Al momento la academia cuenta con 150 estudiantes, que acuden en un horario matutino, “debido a que para este nuevo año escolar se ha prohibido abrir el horario vespertino, acción que ha afectado a la institución ya que el número de alumnado a disminuyo por esta prohibición”, mencionó Olga Salamea, directora de la Academia.

Esta academia de belleza forma en esta rama artesanal a señoras y señoritas preparándolas de forma excelente para que se conviertan en buenas profesionales y den un servicio de calidad a la ciudadanía en general.

Prácticamente el ciclo básico que existía anteriormente ya no lo hay, y esto no sólo afecta a la academia, si no a los cientos de padres de familia que acuden a diario a preguntar por un cupo para estas adolescentes que desean terminar sus estudios y al mismo tiempo obtener un título profesional para defenderse en un futuro.

400 días laborables, donde realizan lo aprendido tanto en teoría como en lo práctico. (CET)

PERSONAJE

“Aprendo para ser una excelente profesional”

A Mariuxi Machuca, desde que fue adolescente le encantó embellecer a las personas, iniciativa que le ayudó a tomar la decisión de estudiar belleza y obtener su titulo y así ejercer dicha profesión.

Por cierto tiempo decidió emigrar a otras ciudades para probar suerte en cuanto a su aprendizaje y así poder reforzar sus estudios, pero en ningún otro lado encontró lo que quería.

Después de algún tiempo decidió regresar a su ciudad natal Cuenca, se matriculó en la Academia mencionada y fue ahí donde obtuvo y encontró todo lo que buscaba, excelentes maestras, buen aprendizaje, entre otros beneficios que brinda la institución.

“Lo mejor que pude encontrar en este lugar, fue el compañerismo y lo que se aprende en lo teórico nos hacen practicar y así se aprende mejor. Recomendaría a quienes deseen ser unas profesionales reconocidas que acudan a este sitio”, dijo Mariuxi, una de las mejores estudiantes de este centro de aprendizaje. (CET)

ELLOS DICEN ACERCA DE LA ACADEMIA

Olga Salamea

Directora de la Academia

“La ley ya está establecida acerca de no matricular a menores de edad, lo que se espera ahora es el reglamento artesanal para saber qué es lo que va a suceder con las instituciones que están siendo afectadas”.

Fabián Pintado

Profesor de Legislación y Ética

“Lo teórico es lo primero, si no se presta atención en clases de aprendizaje al momento de la practica no conseguiría buenos resultados, es por eso que esta institución es reconocida ya que de aquí salen las mejores profesionales”.

Patricia Gachiculca

Maestra de Cosmetología

“En esta institución se dan tratamientos corporales, faciales, colocación de uñas, pestañas; una profesión que no es difícil cuando a la persona le gusta lo que hace y trasmite lo que aprende”.