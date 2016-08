Yurak Allpa con nuevas especies

Yurak Allpa es Tierra blanca, nombre del refugio o zoologico es una casa hogar de animales silvestres, que han sido maltratados o donados por personas que ya no los pueden mantener. Los animales se mantienen en el refugio por toda su vida o en algunos casos se realizan intercambios con otros refugios del país.

Estos animales se encuentran bajo la protección y cuidado de su propietario Don Alberto Vele, quien tiene gran afecto por el mantenimiento y cuidado de los mismos. Todo los animales están bajo vigilancia de expertos veterinarios para que su salud se encuentre en perfectas condiciones y no se vea deteriorada, comenta el dueño.

Todos los animales son tratados con el respeto y cariño que se merecen, “son parte de mi vida y de mi familia, cuando estoy triste ellos me levantan el ánimo con sus gritos y halagos, pienso que jamás estarán desamparados mientras yo viva”, recalcó.

El refugio Yurak Allpa se encuentra ubicado en la parroquia Tarqui en el sector de Tañiloma, aproximadamente 20 minutos de la ciudad de Cuenca en el Ecuador.

La via que se toma desde Cuenca para poder llegar al refugio es la panamericana Sur (via Cuenca –Loja) llegamos a la entrada a la parroquia Tarqui, tomamos esta via (Tarqui-Turi) y nos dirigimos aproximadamente un kilómetro; a mano derecha nos encontraremos con el refugio Yurak Allpa claramente indicado.

En este año el zoológico cuenta con nuevas especies como los búfalos asiáticos, los raposos y las yamalas que son venados enanos.

Los búfalos están alrededor de un año llegaron del zoológico de Loja y no estaban en óptimas condiciones ahora “Víctor y Mishell”, nombres de las especies pasan tranquilos y quieren mucho a Alberto.

Los raposos llegaron de Oña hace 4 meses y las yamalas están ya 6 meses el uno y un año el otro. Entre las nuevas especies también encontrarán los ganzos africanos que están con crías y están hace 6 meses, todos ellos tienen su propia historia como los demás animales que llegaron a este lugar. (SCU)